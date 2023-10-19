Pakistan'da kaçak bulunan 48 binden fazla Afgan ülkelerine döndü

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan'da yasa dışı bulunan Afgan ailelerin gözaltı veya başka bir sonuçla karşı karşıya kalmadan ülkenin çeşitli şehirlerden sınır bölgelerine doğru yolculuğu sürüyor.

Yetkililer, son 24 saatte 3 bin 76 Afgan'ın Pakistan'dan ayrıldığını ve şu ana kadar 48 bin 508 Afganistan vatandaşının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.