Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti

25 Haziran'dan beri Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde birçok afet ve kaza meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre, bu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 189'a yükseldi.

KAYNAK: AA
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülke genelinde birçok afet ve kazaya yol açtı.

Ülkede 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının neden odluğu felaketlerde Pencap'ta 69, Hayber Pahtunhva'da 53, Sind'de 21, Belucistan'da 16, Azad Cammu Keşmir'de 14, İslamabad'da 11 ve Gilgit-Baltistan'da 5 kişi öldü.

Ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 189'a, çıkarken, yaralı sayısı 283'e ulaştı.

622 EV TAMAMEN YIKILDI

Yağışlar sebebiyle şu ana kadar 622 ev tamamen yıkıldı, 1626 ev ise hasar aldı. Olaylarda ayrıca 1013 çiftlik hayvanı telef oldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları, büyük felaketlere neden oluyor.

Ülkede geçen yıl da benzer olaylar yaşanmış, muson yağmuru sezonunda 1739 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca, felaketin 30 milyar doların üzerinde maliyete neden olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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