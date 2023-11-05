Pakistan’da yaklaşık 1 milyon kişi İsrail’i protesto etti

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yaklaşık 1 milyon kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da yaklaşık 1 milyon kişi İsrail’i protesto etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 1 aydır devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında İsrail ordusunun saldırıları büyük tepki toplarken, Pakistan’da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri İsrail’i protesto gösterisi düzenledi.

aw069791-02.jpg Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail’in işgal altındaki Filistin’e düzenlediği saldırılar protesto edildi. Gösterideki konuşmacılar, Filistin sorununun bölgesel değil, tüm Müslümanların sorunu olduğunu belirterek, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Pakistan hükümetinden ise Filistin halkının kurtarılması istendi.

aw069791-03.jpgFilistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, İsrail’in masum sivilleri hedef aldığını belirterek, İsrail karşıtı sloganlar attı. Göstericiler başkent İslamabad'daki parlamento ve bakanlıkların bulunduğu kırmızı bölge girişine kadar yürürken, polis bölgeyi tamamen kapattı.

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