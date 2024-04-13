Pakistan’da yıldırım düştü: 25 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Pakistan’da yıldırım düştü: 25 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde Pakistan’da yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

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