﻿Pakistan'daki çatışmada 3 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan sınırı yakınındaki Kurram bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.