Pakistan'daki karakol patlamasında can kaybı 13'e yükseldi

Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletindeki Kabal kentinde, Terörle Mücadele Departmanı'na ait bir karakolda meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti ve 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'daki karakol patlamasında can kaybı 13'e yükseldi

İlk olarak intihar saldırısı olarak açıklanan patlamanın aslında karakolun elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu alev alan mühimmat nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Patlamada ölenlerin çoğunluğu terörle mücadele ekipleri iken, binanın önünden geçen bir kadın ve çocuk da hayatını kaybetti.

Terörle Mücadele Departmanı Bölge Şefi Sohail Khalid, patlamanın bir terör eylemi olmadığını ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini söyledi.

Polis Şefi Akhtar Hayat, patlamaya büyük ihtimalle karakolun elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu alev alan mühimmatın neden olduğunu aktararak, "Şimdiye kadar dışarıdan bir saldırı olduğuna dair kanıt bulunamadı" dedi.

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