Pakistan'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Pakistan'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar, bazı evlerin çatılarının çökmesine ve bazılarının heyelan nedeniyle toprak altında kalmasına sebep oldu.

The Tribune Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Peşaver, Lower Dir ve Bajaur gibi bölgelerde etkili olan yağışlar sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, Peşaver'de 7, Lower Dir'de 3 olmak üzere toplamda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olumsuz hava koşullarının Lahor, Belucistan, Karaçi ve kuzeydeki dağlık bölgelere kadar uzandığı bildirildi.

Karaçi'de, yetkililer şiddetli yağışlar sebebiyle "acil durum" ilan ederken, Lahor'un bazı bölgelerinde de sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Belucistan eyaletinin Gvadr ilçesinde ise yağışlar nedeniyle kanalizasyonların taşması sonucu bazı bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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