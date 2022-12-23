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Pakistan'da canlı bomba saldırısı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen canlı bomba saldırısında 1 polis öldü, 5 polis yaralandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:03
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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da canlı bomba saldırısı

Pakistan'da canlı bomba saldırısı
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Başkentin I-10 sektöründe devriye gezen polis ekibi, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçtaki bombayı patlattı.

Bir pazar alanı, üniversite ve hükümet binalarına yakın bir noktada gerçekleştirilen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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