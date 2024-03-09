Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

The News International'ın haberine göre, 8 Şubat'taki ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destek görüyordu.​​​​​​​

ASIF ALİ ZERDARİ KİMDİR?

"Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak 1988'de tarihe geçen ancak 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının saldırısının ardından yaşamını yitiren eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Asıf Ali Zerdari, 1955'te Karaçi'de nüfuzlu bir ailede dünyaya geldi.

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Zerdari, 2008-2013 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.