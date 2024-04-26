Pakistanlı evinde dans eden kadını yayınladı. '400 bin dolar verdim Türk vatandaşı oldum' dedi

Ökkeş Bölükbaşı
Pakistanlı evinde dans eden kadını yayınladı. '400 bin dolar verdim Türk vatandaşı oldum' dedi
Pakistanlı bir TikTok kullanıcı Türkiye’de bir evinde dans eden bir kadını videosunu çekti. Tepki gösterenlere verdiği cevap ise gündem oldu.

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve kaçak sorunu giderek büyüyor. Savaş var denilerek ülkeye girişi sağlanan ve yerleşen milyonlarca Suriyeliler her gün gündemde. Şimdi ise ülkeye ya kaçak girenler ya da yatırımla ile vatandaşlık alanlar çoğaldı.

Türkiye’de yabancıların toprak satın alarak Türk vatandaşlığı aldığı iddia edilmişti. Türkiye’de bulunan bir Pakistanlı evinde dans eden bir kadını videoya alarak paylaştı.

Sosyal medyada art arda tepkiler yağdı. Bir kullanıcı ise “Sen de geri döneceksin” yorumu yaptı. Pakistanlının teki gösterenler verdiği yanıt ise gündemi sarstı.

Pakistanlı şöyle dedi:

Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400.000 Dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı.

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DAHA ÖNCE DE BENZER VİDEOLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan kaçak Pakistanlıların, Afganların ve Suriyelilerin kadınları taciz ederek çektikleri videolar ortaya çıkmıştı. Parkta, bankta, otobüste oturan kadınların videolarını çekip paylaşmışlardı. Olaylar Türkiye gündemine oturmuştu.

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