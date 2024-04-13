Pakistan'ta şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım can aldı

Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Pencap eyaletinde farklı bölgelere yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, Belucistan'da 8 kişi, Sindh eyaletinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu bildirildi. Ayrıca, yıldırım nedeniyle birçok kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı, bazı evlerde de hasar meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Ofisi, yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı alanlarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.