Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti

Kaynak: İHA
Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle Tokyo’da düzenlenen Türkiye Festivali, yoğun ilgi gördü.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle Tokyo’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, ilk gününde Japonlar tarafından büyük ilgi gördü. Kiba semtindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen festival, geleneksel Türk müziği performansları ve Türkiye fotoğrafları sergisiyle renkli bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, Türk lezzetlerini tatma ve satın alma imkanının yanı sıra mozaik fener yapımı ve tahta baskı atölyelerinde Türk el sanatlarını öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, bazı katılımcılar Osmanlı dönemine ait geleneksel giysileri giyerek Dolmabahçe Sarayı dekoru önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimileri ise kumda pişirilen Türk kahvesini deneme şansı yakaladı.

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