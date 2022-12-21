Pakize Suda hayatını kaybetti. Kötü haberi Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu

Oyuncu, yazar ve sunuculuk yapan Pakize Suda yaşamını yitirdi. Uzun süredir Demans hastalığı ile mücadele eden Suda 70 yaşında vefat etti. Haberi Birsen Altuntaş ve yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Suda; Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınmıştı.

PAKİZE SUDA'NIN YEĞENİ AÇIKLAMA YAPTI

Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

Suda'nın yeğeni, Suda'ya Demans teşhisi konulduğunda vasi olarak atanmıştı.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin geçmişteki açıklamalarında şu ifadelerle durumu özetlemişti:

Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952’de İzmir’de dünyaya geldi. Kanal 1’de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk’e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu.

Ardından TVem’de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlayan Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçildi. Suda, Girit Türklerindendir.

Hürriyet Gazetesi’nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı ve 27 Aralık 2008 günü ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmak zorunda kaldı.

Gazete Habertürk’de yazan Suda, hastalığı nedeni ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktaydı. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda hayatını kaybetti.