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  • Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı. "Vasiyetimi Sezen Aksu yerine getirsin" demişti

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı. "Vasiyetimi Sezen Aksu yerine getirsin" demişti

Uzun süredir demans tedavisi gören ve bugün beyin pıhtısı atması sonucu hayatını kaybeden Pakize Suda’nın yıllar önce Sezen Aksu’ya vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:11
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Hayatını kaybeden Pakize Suda’nın vasiyeti gündeme geldi! Sezen Aksu'ya vasiyet etmişti

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı. ''Vasiyetimi Sezen Aksu yerine getirsin'' demişti
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'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda bugün yaşama veda etti. 

Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynini pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Pakize Suda’nın yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu.

Pakize Suda’nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması yapmıştı.

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ 

Sezen Aksu'nun, hayata gözlerini yuman Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Pakize Suda, sunuculuğunu yaptığı program sırasında “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır” diyerek vasiyet etti.

Şimdi ise Sezen Aksu'nun bu vasiyeti yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.
 

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