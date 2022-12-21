Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı. ''Vasiyetimi Sezen Aksu yerine getirsin'' demişti

'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda bugün yaşama veda etti.

Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynini pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Pakize Suda’nın yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu.

Pakize Suda’nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması yapmıştı.

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

Sezen Aksu'nun, hayata gözlerini yuman Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Pakize Suda, sunuculuğunu yaptığı program sırasında “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır” diyerek vasiyet etti.

Şimdi ise Sezen Aksu'nun bu vasiyeti yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

