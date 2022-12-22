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Pakize Suda’nın cenaze programı belli oldu. En sevdiği yerde defnedilecek

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, yarın Muğla’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:38
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Pakize Suda en sevdiği yerde defnedilecek

Pakize Suda’nın cenaze programı belli oldu. En sevdiği yerde defnedilecek
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Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Pakize Suda'nın cenaze programı belli oldu. 

Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde yarın kılınacak cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedilecek. Pakize Suda'nın aslen İzmirli olduğu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablası ve yeğeninin yaşadığı öğrenildi.

"TEYZEM MUĞLA'YI ÇOK SEVERDİ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Suda'nın yeğeni Sanatçı Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" dedi.
 

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