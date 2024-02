Palalı Sabri'ye saldırı anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler

Gezi Parkı olayları esnasında vatandaşlara elindeki palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak da bilinen Sabri Çelebi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Palalı Sabri hakkında 2023'te fuhuş iddiasıyla açılan davada 248 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

PALALI SABRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün gece Beyoğlu'nda Sabri Çelebi aracı giderken, bir grup tarafından durduruldu.

Palalı Sabri ile grup arasında bir tartışma yaşandı. Kısa bir süre sonra gruptaki bir kişi silahla Palalı Sabri’ye ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü.

Palalı Sabri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Palalı Sabri’ye yapılan silahlı saldırı anları sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kayıtlarda Palalı Sabri’nin içinde olduğu araç önünde bir tartışma yaşanıyor ve sonrasında grup içerisinden bir kişi silahı ile aracın içine ateş ediyor.

Saldırı sonrasında bir kişi aracın kapısını açarak yaralanan şahsı dışarı çıkarıyor. Aktarılan bilgilerde silahla yaralanan kişinin Palalı Sabri olduğu bildiriliyor.

PALALI SABRİ KİMDİR?

Kamuoyunda Palalı Sabri olarak Sabri Çelebi, bu ismi 2013 yılında İstanbul Gezi Parkı’nda eylem yapan vatandaşlara Pala ile saldırdığı için Palalı lakabı ile anılıyor. Hırsızlık, zorla alıkoyma ve silahla tehdit gibi suçlarla daha önce gözaltına alınan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan dolayı yargılanan Sabri Çelebi’yi kamuoyu, Gezi olayları sırasında eylemcilere pala ile saldırmasıyla tanımıştı. Palalı Sabri , 1 Şubat’ta Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.