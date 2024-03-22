Recep Bey “Genel ekonomik göstergeler gayet iyi, millî gelir, istihdam, üretim ve ihracatı tarihin en yüksek seviyesinde. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın." Demiş…

Recep Bey’i dinleyince kulaklarımda rahmetli Timur Selçuk’un aşağıdaki meşhur şarkısının melodileri çınladı:

Ekonomi tıkırında

ekonomi tıkırında

Kriz var kriz var bunalım var



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

İşveren zor durumda

İşçiyi bağrına basar

Reva mı bu efendim

Bunalım bundan doğar



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Kriz var kriz var

Bunalım var



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Demek ki ne yapmalı

Paradan at bir sıfır

Artsın öyle fiyatlar

İşçi fazla at gitsin



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Kriz var kriz var

Bunalım var



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

İşsizlik pahalılık

Konjonktür enflasyon

Milletçe fedakârlık



Kriz bunalım derken

Bilançoya bir baktık

Bu yıl iki misli kâr

Hayret şu işe bak sen

Nerden geldi bu kârlar

Kime gitti bu kârlar



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Kriz var kriz var

Bunalım var



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Kime gitti bu kârlar

Aman kimse sormasın

Kim kazandı bu işten

Şşşt

Aman kimse duymasın



Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Oyna vatandaş oyna

Ekonomi tıkırında

Ekonomi tıkırında

Kriz var kriz var

Bunalım var

Sevgili dostlar aman ha sakın palavralara kanmayın, her neredeyseniz bir bardak demli çay koyun, açın müziği sonuna kadar tüm saray erkânının şerefine Timur Selçuk’un bu melodilerini çalın rahatlayın, vur patlasın çal oynasın nasılsa kriz mriz yok muş…