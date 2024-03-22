Murat Sururi ÖZBÜLBÜL
Palavralara sakın ha kanmayın…
Recep Bey “Genel ekonomik göstergeler gayet iyi, millî gelir, istihdam, üretim ve ihracatı tarihin en yüksek seviyesinde. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın." Demiş…
Recep Bey’i dinleyince kulaklarımda rahmetli Timur Selçuk’un aşağıdaki meşhur şarkısının melodileri çınladı:
Ekonomi tıkırında
ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var bunalım var
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
İşveren zor durumda
İşçiyi bağrına basar
Reva mı bu efendim
Bunalım bundan doğar
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var
Bunalım var
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Demek ki ne yapmalı
Paradan at bir sıfır
Artsın öyle fiyatlar
İşçi fazla at gitsin
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var
Bunalım var
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
İşsizlik pahalılık
Konjonktür enflasyon
Milletçe fedakârlık
Kriz bunalım derken
Bilançoya bir baktık
Bu yıl iki misli kâr
Hayret şu işe bak sen
Nerden geldi bu kârlar
Kime gitti bu kârlar
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var
Bunalım var
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kime gitti bu kârlar
Aman kimse sormasın
Kim kazandı bu işten
Şşşt
Aman kimse duymasın
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Oyna vatandaş oyna
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var
Bunalım var
Sevgili dostlar aman ha sakın palavralara kanmayın, her neredeyseniz bir bardak demli çay koyun, açın müziği sonuna kadar tüm saray erkânının şerefine Timur Selçuk’un bu melodilerini çalın rahatlayın, vur patlasın çal oynasın nasılsa kriz mriz yok muş…