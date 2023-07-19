Palu ailesi için karar çıktı

Kocaeli’de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin Palu ailesi davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapse çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Palu ailesi için karar çıktı

Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal’ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını beyan ederken, müşteki avukatı da tutuklu sanık Ustael’in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Tuncer Ustael’in avukatı ise yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkilinin beraatını talep etti.

“YÜZLERCE ÖLÜM OLAYI VARKEN SADECE MELİKE’NİN ÖLÜM OLAYINA TAKILMIŞSINIZ”

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike’nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yoktur, öldü mü kaldı mı bilgim yok" dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael’in beraatına karar verdi. Tuncer Ustael ise "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple ’usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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