Pancar üretiminde de sıfırı tükettik. Yapay şeker üreticilerine gün doğdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, partisinin Yozgat İl Kongresi Divan Başkanlığı yaptıktan sonra bölge köylerinde pancar çiftçileri ile buluştu. Pancar alım kampanyası başlamasına rağmen halen taban fiyat açıklanmamasına tepki gösteren Çiftçilerin sorunlarını dinledi.

DAP GÜBRENİN TONU 21 BİN 500 LİRA…

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde pancar yetiştiricileri, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e, sorun ve taleplerini anlattı. 100 dekar alana pancar eken ve 400 ton pancar üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Nesimi Koç isimli pancar yetiştiricisi, “Eskiden pancar sattığımızda çocuklarımıza, yıllık nevalenin ötesinde kılık kıyafet almaya giderdik, şimdi ise direkt bankaya, ilaççıya, gübre satıcısına, sulama için borucuya, tohumcuya gidiyoruz. Elimizde avucumuzda ne varsa 2 gün içinde dağıtıp geliyoruz. El elde, baş başta. DAP gübrenin tonu 21 bin 500 lira olmuş. Artık 20*20 gübre muhtaç kaldık ya da hayvan gübresi kullanmak zorunda kalacağız. Sahte gübre de arttı. Gübreyi suyu koyuyorsun kum çıkıyor. Bu dertleşe uğraşıyoruz. Üretiyoruz. Kazanamıyıruz. Kampanya başladı. Alım var fiyat yok. Geçen yıl alım başlayınca açıklanmıştı. Bu yıl fiyat bilmeden ürün satıyoruz. Geçen yıl kurak geçtiği için kotayı dolduramadık ve ceza aldık. Fazla gelse bir türlü, eksik gelse başka türlü” dedi.

EN BÜYÜK FEKADARLIĞI ÇİFTÇİ YAPIYOR

Maliyetlerin sürekli arttığını söyleyen Nesimi Koç, taban fiyatın 3 bin lira civarında olması gerektiğini belirterek, “Taban fiyat şimdi belirlense bile biz paramızı Mart ayında alacağız. En büyük kumarı aslında çitçiler olarak biz oynuyoruz. En büyük fedakarlığı biz yapıyoruz. Ben 300 bin lira harcayıp 300 dönüme pancar ekeceğim, 2024’ün sekizinci ayına kadar para almayacağım, o tarihte de Allah nasıp ederse 700 bin ila 800 bin lira arasında para alacağım. Ancak esnafı 300 bin liralık malı aldıktan sonra tezgaha koyup satış yaptıkça kar elde ediyor. Bizim ki öyle değil. Bizim desteğimiz yok. Bir sene beklemek zorunda kalıyoruz. Hayatta durmak da ayakta durmak da zor. Tarlayı sezonda 8 kez suluyoruz. Su fiyatları da aldı başını gidiyor. 100 litre mazot 4 bin lira, 6 saatte bitiyor” diyerek pancar üretiminde yaşadıkları zorlukları anlattı.

ŞU ANDA BİLMEDİĞİMİZ BİR FİYATA PANCAR SATIYORUZ

Pancar yetiştiricisi İhsan Akoğlu ise en az 2 bin 500 lira taban fiyat beklediklerini ifade ederek, geçen yıl 4 bin 500 lira olan bir ünite ilaç tohumunun bu yıl 14 bin liraya çıktığını belirtti. Temmuz- Ağustos aylarında 19-20 lira olan mazotun litresinin bugün 41,5 lira olduğunu ifade eden İhsan Akoğlu, pancar taban fiyatının da bu şartlara göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. İhsan Akoğlu, “Taban fiyatın açıklanmamış olması bizi sıkıntıya sokuyor. Çünkü bilmediğimiz bir fiyata şu anda pancarlarımızı fabrikaya vermek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

PANCAR EKİM ALANLARI DARALDI

Pancar ekim alanlarının gitgide daraldığına da işaret eden İhsan Akoğlu, “Pancar maliyeti arttı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından sözleşmeli tarım yapılan alanlarda, pancar ekimi azaldı. Fabrikalar alım şartları ağırlaştı. Çiftçi düşünen yok. Çiftçi ürün deseni sürekli değiştirip arayışa girdi. Ayçekirdeği, mısır, arpa ve buğday gibi ürünlere yönelindi” diye konuştu.

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ BİTME NOKTASINA GELDİ

Pancar yetiştiricisi İhsan Eraslan ise pancar yetiştiriciliğinin bitme noktasına geldiğine değinerek, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için zamanında yaptığımız çağrıda bizim yanımızda olmayanlar şimdi de , ‘keşke sizin yanınızda olsaydık’ diyorlar. Elektrikle sulanan yerlerde elektrik borcu ödenmediğinde elektrik hemen kesiliyor ve sulama yapılamadığı için de ürün kurumaya yüz tutuyor. Pancar suyu seviyor. Elektrikle sulama suyu verilince faturalar kabarıyor. Su parasına ,girdi maliyetine güç yetmez oldu. Fabrika şartlarına göre alım yapıyor. Bu nedenle bu bölgede pancar ekim alanları yaklaşık yüzde 40 oranında azalmış durumda.41 liraya mazot alıp çiftçilik yapılacak iş değil. Bir traktör deposu iki katına doluyor .Kontağı çevirdiğimiz an masraf katlıyor. Gübrede almış başını gidiyor” ifadelerini kullandı.

BU İŞLER; 41,5 LİRAYA MAZOT ALIP YAPILACAK İŞLER DEĞİL

Tarımda işler iyi gitmiyor diyen Sancar Yılmaz ise daha önce uzun yıllar pancar ekimin bölge için önemli bir gelir kapısı olduğunu ve pancar geliri ile çiftçi kazancının başta esnaf her kesimi gelirine olumlu yansıdığını, uygulanan yanlış politikaların tarımı sorunlu kıldığını ifade etti.İhsan Akoğlu ise pancar ektiğini ancak maliyet artışları nedeniyle 2 yıldır ekim yapamadığını belirtti. Geçen yıl 15 bin lira olan elektrik faturasının, bu yıl ekim yapması için tarlasını devrettiği bir yakınına 45 bin lira geldiğini ifade eden Akoğlu , “Mazot 41,5 liraya çıkmış. Bu işler artık 40 lirayı geçen fiyatlara mazot alıp yapmakla olacak işler değil. Onun için 2 yıldır ekim yapmıyoruz ve geri planda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

TABAN FİYAT NEDEN AÇIKLANMADI?

Pancar yetiştiricilerinin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 2023 yılına ait kampanya dönemi başlayan şekerpancarında, bazı bölgelerde şeker fabrikalarının alıma geçtiğini belirterek, “Ancak henüz taban fiyat açıklanmadı. Geçen yıl 1400 lira olarak açıklanan taban fiyatta bu yıl 1800 lira avans fiyat dışında bir taban fiyat açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 23 eylülde taban fiyat açıklanmıştı.Bu yıl neden hala açıklanmadı.Çiftçi taban fiyatın mısırda olduğu gibi düşük kalmasından kaygılı.Taban fiyatlar düştükçe o ürünü ekme isteği çiftçide azalıyor” dedi.

ÜRETİCİ MALİYET ARTIŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Stratejik bir ürün olan şekerpancarından melas, alkol, şeker ve küspe elde edildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiler girdi maliyetlerindeki artıştan şikayetçi. Mazot, tohum, ilaç ve gübre fiyatları her yıl belirli oranda artarken bu yıl yüzde 100’e varan oranlarda artış gösterdi. TÜİK’e göre ise tarımsal girdi maliyetleri yüzde 70 arttı. Diğer ürünlerden farklı olarak sözleşmeli tarım kapsamında olduğu için şekerpancarına iyi bir taban fiyat verilmez ise çiftçi gelecek yıl ekim yapmayabilir. Öyle olunca da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye de 24 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kalır” öngörüsünde bulundu.

TABAN FİYAT BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pancar yetiştiricilerinin üretime devam etmek istediklerini de aktararak, “Ancak ‘biz harcadığımızı, toprağa yatırdığımızı alamaz isek bu işi nasıl sürdürelim?’ diye soruyorlar. Onun için Cumhurbaşkanını, Tarım ve Orman Bakanını bir an önce pancar taban fiyatını açıklamaya davet ediyorum. Bir an önce fiyat belli olsun ki, çiftçi de yeni dönemde ne ekeceğine karar versin” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ SÜBVANSE EDİLMELİ

2018 yılında şeker fabrikaları özelleştirilmeden önce 2 buçuk lira olan şekerin kilosunun bugün 35 liraya çıktığına da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Artık vatandaş şekeri alırken dahi sıkıntıya giriyor. Tarladaki ürünün maliyeti düşmezse raftaki ürünün fiyatının düşmesi mümkün değil. İlaç, gübre, tohum ve mazotta üretici sübvanse edilip mutlak surette desteklenmeli ki raftaki şekeri, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” şeklinde çağrı yaptı.