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Pandemi cezaları ne zaman nasıl silinecek? Maske cezaları silinecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemi süresince kesilen cezalara ilişkin tebliğ yayınladı. Pandemi döneminde en çok kesilen maske takmama cezalarının ne olacağı ise merak konusu. Peki, Pandemi cezaları ne zaman nasıl silinecek? Maske cezaları silinecek mi?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:15
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Pandemi cezaları ne zaman nasıl silinecek? Maske cezaları silinecek mi?

Pandemi cezaları ne zaman nasıl silinecek? Maske cezaları silinecek mi?
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Pandemi döneminde en çok maske cezası kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin tebliğ yayınlamasının ardından maske takmama cezalarının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Pandemi cezaları ne zaman nasıl silinecek? Maske cezaları silinecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi sürecindeki tedbirlerin ihlali nedeniyle kesilen pandemi cezaların iptaline yönelik yasanın uygulama tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, pandemi cezaları vatandaşların başvurusuna gerek olmaksızın ilgili idareler tarafından silinecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinecek.

Düzenlenmiş idari yaptırım kararları, tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

MASKE TAKMAMA CEZALARINDA PARA İADESİ YOK

9 Kasım tarihi itibariyle tahsil edilmemiş pandemi cezalarının takip işlemleri sonlandırılacak. 9 Kasım'dan önce yapılmış pandemi ceza ödemeleri, iade edilmeyecek. Sadece 9 Kasım ve sonrasında yapılmış maske ceza ödemeleri iade edilecek.

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