Savcı Eyüp Akbulut hakkında yeni gelişme. Pandemi sürecinde hükümeti eleştirdiği için görevden alımıştı

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, 2021 yılının Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınlanan ve İslamcı şair İsmet Özel'in şiirine atıfla 'Esenlik Bildirisi' adını verdiği videosunda, mesleki görevlerini yapamadığını söylemişti.

Akbulut, Kovid-19 salgını sürecine ilişkin birçok uygulamanın hukuk devleti ile bağdaştırılamayacağını ve mağduriyetlere sebep olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.

Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu belirten Akbulut, aşı karşıtı olmadığını söylemişti.

Bugüne kadar yaşadığı sıkıntıların daha öncede birçok hukukçu ve uzman kişilerce dillendirildiğini belirten Akbulut, uygulanan sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunun hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti.

Akbulut'un açıklaması ardından HSK tarafından Savcı hakkında inceleme başlatılmıştı.

HSK 2. Dairesi, pandemi kısıtlamaları ve kesilen cezaları eleştiren Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u görevden uzaklaştırmıştı.

Savcı Akbulut, daha önce yaşanan gelişmede de sanık olduğu dosyada beraat etmiş ancak göreve iadesi yapılmamıştı.