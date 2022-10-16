Maske ve sokağa çıkma cezası ödeyenlere kötü haber

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, salgın nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi, ödemesi yapılan cezaların ise yurttaşlara iade edilmesi için Mart 2021’de Meclis’e yasa teklifi sundu.

Emre, gerekçesinde, AKP kongrelerinde Covid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiğini buna karşın herhangi bir cezai işlemin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; diğer taraftan on binlerce yurttaşın çeşitli gerekçeler sunularak idari para cezasına çarptırıldıklarına dikkat çeken Emre, “lebalep kongreler yaptıkları için övünenlerin” ise her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kaldıklarına vurgu yaptı. Ancak AKP, bu teklifi dikkate almadı.