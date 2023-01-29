﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?

"Panik atak" aşırı korku ve endişe duygularıyla nöbetler halinde ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bu nöbetlerde korku ve endişenin yanı sıra, nefes darlığı, terleme ve göğüs bölgesinde sıkışma gibi sorunlarda eşlik edebilmektedir. Bu ataklarda kişiler, bazen acile sevk edilebilecek kadar yoğun etkilenmeler yaşamaktadır. Çoğu zaman kalp krizi ile karıştırılan panik ataklarda, kişiye stres veren olay ya da durumlardan uzaklaşıldığı zaman ataklar azalmakta veya kesilmektedir. Eğer atakların süresi uzar ve sıklaşırsa bu durum kaygı bozukluğuna dönüşmektedir.

Yaşamımızda meydana gelen stresli olaylar panik atağı tetiklemektedir. Stres, yoğun kaygıyla beraber fiziksel belirtilerle devam etmektedir. Kaygının ise ne zaman ortaya çıkacağı belli olmaz. Ataklar genellikle 10-20 dakika civarı sürmektedir. Ancak belirtilerin tamamen ortadan kalkması daha uzun sürebilmektedir. Çoğu insan yaşamında 1-2 defa panik atak yaşayabilmektedir. Uzmanlar bu durumun her insanda olabileceğini söylemektedir. Fakat ataklar arttığı durumda kaygı bozukluğuna dönüşmekte ve bu durumda uzmandan yardım alınması gerekmektedir.

Panik atak kişi de meydana gelen korku ve endişe ile geçirdiği süre zarfına denir. Panik atak son zamanlarda Türkiye de meydana gelen psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Tüm bunlara ilişkin insanların akıllarındaki sorular ise şöyle. Panik atak nedir? Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak tedavisi nasıl olur? Panik atak başlangıcı nasıl olur? Panik atak nasıl geçer? Panik atak krizi nasıl geçer? Gibi soruların yanıtını bu içeriğimizde bulabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz..

"Panik atak belirtileri" arasında birden fazla etken vardır. Panik atak hastalarının en merak ettiği konuların başında şu belirtiler gelir.

İŞTE, PANİK ATAK BELİRTİLERİ;

Ölmekten korkmaya başlama

Kendisinin çıldıracağını düşünme

Vücudun bazı bölgelerinde uyuşma yaşama

Ortamdan yabancılaşma hissi

Felç geçirilecekmiş korkusu

Yutkunamama

Kalp çarpıntısı başlangıcı – kalbin oldukça sert bir biçimde atması

Terleme ile birlikte gelen ateşlenme ve üşüme

Nefes alım esnasında güçlük yaşama

Baş dönmesi ile beraber bayılacağını düşünme

Mide bulantısı ile beraber karın ağrısı gerçekleşmesi

Nefes kesilmesi yaşama ve korkudan derin derin nefesler alma

Göğüste ağrı yaşama

Kendinden geçme be kendini hissedememe

Çevrenin gerçeklikten uzak olduğunu düşünme

PANİK ATAĞIN TEDAVİSİ NASIL OLUR?



"Panik atak tedavisi" genellikle ilaç tedavisi ve terapiler uygulanmaktadır. Terapilerde kişide strese, kaygıya yol açan durumlar ortaya çıkarılır ve bu durumları ortadan kaldırmanın yolları aranmaktadır. Bunların yanında doktorun önereceği sakinleştirici ve antidepresanlarla da atak sırasında yaşanan durumlar kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Genel olarak kaygı durumlarını kontrol altına almanıza yardımcı olacak şeylerin başında ise; alkol ve kafeinden uzak durmaktır. Alkol ve kahve, kaygı durumlarını arttıran etkiye sahip oldukları için kaygı ve panik atakları tetiklemektedir. Bunun yanı sıra günlük yaşantınızda stresten uzak durmaya ve uykunuzu düzene sokmaya çalışmanız gerekmektedir. Stresten uzak durmanızı ya da kontrol altına almanızı sağlayacak aktivitelerle, günlük hayatınızdaki streslerle başa çıkabilirsiniz. Uyku kalitenizde gün içerisindeki durumunuzu etkileyen faktörlerden biridir. Bu yüzden uyumadan önce yemek yememeli, sigara içmemeli, alkol kullanmamalısınız. Uyuduğunuz ortamda televizyon bulundurmamalı ve karanlık, uyku kalitesi yüksek olabilecek bir ortam yaratmanız gerekmektedir.