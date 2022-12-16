﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreatit denilen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, kalıtsal sebepler dışında pankreas kanserinin en önemli iki nedeni. Bu belirtilere dikkat etmekte fayda var.

Panktreatit rahatsızlığı geçirenlerin düzenli kontrollerle pankreas sağlıklarını kontrol altında tutmaları çok önemli. Sigara kullanımı konusunda gelince, pankreas kanseri riskini artırması sigaranın ölümcül zararlarınından sadece biri.

Pankreas kanserinin belirtileri günlük yaşamda diğer rahatsızlıklarla çokça karıştırılmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla hasta erken evrede muayeneye başvurmaz.

Pankreas kanserinin bilinen 10 belirtisi şöyledir:

Yavaş gelişen sarılık

Sırta vuran ağrı

Şiddetli ve sürekli İshal

Depresyon

Duygu durum bozuklukları



Sürekli devam eden yoğun bulantı

İştahsızlık

İstemsiz kilo kaybı

İdrar renginde koyulaşma

Mide çıkışında tıkanıklık