SSK hizmet dökümünü kimler görebilir?

Kurum, hizmetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güncel sorgulama ekranlarına erişim sağlamak isteyenler tarafından da yakından izleniyor.

Son dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili sıkça yapılan sorgulamaların arasında hizmet dökümüyle ilgili detayların öne çıktığı gözlemleniyor. Peki, hizmet dökümü nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? Hizmet dökümünde hangi bilgiler yer alır? İşte bu konuya dair detaylar…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tutulan hizmet dökümü, işe giriş-çıkış gibi kritik bilgilerin bulunduğu belge olarak nitelendirilebilir. Bu belge, bireyin çalışma geçmişiyle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlar. Aynı zamanda, bu döküm aracılığıyla kişinin hangi SGK koluyla ilişkili olduğu da belirlenebilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET DÖKÜMÜ E- DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Hizmet dökümüne erişmenin en pratik yolu, e-Devlet üzerinden ilgili ekranı görüntülemektir. Bu işlem için kişi, öncelikle T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapmalıdır. Ardından, anasayfada bulunan arama butonu üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sayfasını açmalıdır. Açılan sayfada, '4A Hizmet Dökümü' seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklanmasıyla birlikte kişinin sahip olduğu tüm SGK bilgileri görüntülenebilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET DÖKÜMÜ TELEFON ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet dökümüne, çağrı merkezi üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. Bu amaçla, kurumun 'ALO 170' numaralı hattı aranmalı ve ilgili tuşlamalar yapılarak müşteri temsilcisine SGK bilgilerinin talep edilmesi yeterlidir.

Ayrıca, çağrı merkezinin yanı sıra e-Devlet sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe merkezlerine bizzat giderek de hizmet dökümü talep edilebilir.

HİZMET DÖKÜMÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde üç ayrı sigorta kolu bulunmaktadır. SSK'lı olarak çalışanlar 4A, kendi hesabına çalışanlar yani Bağ-KUR'lu olanlar 4B ve memurlar da 4C, yani Emekli Sandığı kapsamında değerlendirilmektedirler.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümünün temel amacı sigorta bilgilerinin kaydedilmesidir. Bu belge, sadece bu tür bilgilerin öğrenilmesini değil, aynı zamanda çeşitli işlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını da sağlayabilir.

SGK hizmet dökümü belgesinin aktif olarak kullanıldığı bazı alanlar şu şekildedir:

- SGK borcunu öğrenmek,

- Kıdem tazminatını hesaplamak,

- Emeklilik yaşını hesaplamak,

- Emeklilik yaşını öğrenmek,

- Sigorta ve gelir konulu mahkemelere sunmak,

- Vize işlemlerini gerçekleştirmek,

- Prim günü bilgisini öğrenmek.

SGK hizmet dökümü belgesinde hangi bilgilerin yer aldığı konusunda birçok kişi sadece sigorta giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğunu düşünse de, bu düşünce yanlıştır. Belge içerisinde birçok farklı bilgiye yer veriliyor.

SGK'nın hizmet dökümünde bulunan bazı bilgiler şu şekildedir:

- İş yeri bilgileri (daha önce çalışılan kurumlar dahil),

- İşe giriş ve çıkış tarihleri (daha önce çalışılan kurumlar dahil),

- Prim miktarı (hem iş yeri bazında hem de toplam olarak görüntülenebilir),

- Temel sigorta ve kimlik bilgileri,

- Sigortalı olarak geçirilen çalışma günü sayısı (daha önce çalışılan kurumlar bazında ayrı ayrı görüntülenebilir),

- Sigorta ödeme bilgileri.