Papa 2. Francis'ten tarihi karar

Katolik dünyasının lideri Papa, ekim ayında yapılacak Psikoposlar Seçimi toplantısında radikal bir değişikliğe gitti.

Papa 2. Francis'ten tarihi karar

Dünya genelindeki piskoposlardan oluşan dini meclis (sinod) toplantısında, piskopos olmayan din insanları, sivil kişiler ve kadınlara da oy hakkı tanınacak.

Papa, Ekim’deki sinodda piskopos olmayan 70 kişinin de oy kullanmasına, bunların yarısının kadın olması kararını aldı.

Böylece, yaklaşık 370 kişilik sinodda kadınlar, yüzde 10 civarında oya sahip olacak.

KADINLAR EN FAZLA GÖZLEMCİ OLABİLMİŞLERDİ

Piskoposlar Meclisi’ne bugüne kadar kadınlar en fazla gözlemci olarak katılabilmişti.

Katolik Kilisesi’nde kadınların piskoposluk gibi mevkilere erişimi ise bulunmuyor. Gelecek sinodda kadınların kilise içindeki rolünün de tartışılması bekleniyor.

Papa Francesco’nun sinodu piskopos olmayan kişilere, sivillere ve kadınlara da açması, kilise için kritik karar süreçlerine yalnızca üst düzey din adamlarının değil cemaatin de dahil edilmesi girişimi olarak değerlendiriliyor.

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