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Papa hastaneden taburcu oldu

Papa Francis, 29 Mart'ta yatırıldığı İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu edildi. Dışarıda kendisini bekleyenleri selamlayan Papa, "Hala hayattayım" dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:02
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Papa Francis hastaneden taburcu oldu

Papa hastaneden taburcu oldu
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Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, çarşamba günü nefes darlığı nedeniyle yatırıldığı İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu oldu. Vatikan'dan yapılan açıklamada, bronşit teşhisi konulan Papa Francis'in tedaviye hızlı yanıt verdiği belirtildi.

Sabah saatlerinde hastaneden ayrılan Papa Francis, dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri ve geçmiş olsun dileklerinde bulunanları selamladı. "Korkmadım, hala hayattayım" diyen Papa, daha sonra aracıyla Vatikan'a doğru yola çıktı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada Papa Francis'in son günlerde nefes almakta güçlük çektiğini ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için birkaç gün hastanede kalacağını belirterek, "Testler, birkaç gün tıbbi tedavi gerektirecek bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu gösterdi" demişti.

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