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Papa, mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü

Son dönemde sağlık sorunlarıyla ve “istifa edeceği” söylentileriyle gündeme gelen Papa Francis, dün Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende genç mahkumların ayaklarını yıkadı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:49
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Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü

Papa, mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü
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Papa Francis, Paskalya'dan önceki perşembe gününde yapılan fakirlerin ayaklarını yıkama töreni için Roma'daki bir çocuk ıslahevini ziyaret etti.

Geçen hafta üst solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 86 yaşındaki Papa, geleneksel dua töreninde ıslahevinde kalan gençlerin ayaklarını yıkadı. Hz. İsa'nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel törende, Papa 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü.

10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk papa olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünkü törende de Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

Papa bu tören öncesinde de Roma'daki St. Peter Bazilikası'nda Katolik Kilisesi'nden çok sayıda üst düzey din adamının katıldığı ayini yönetti. Papa Francis, burada yaptığı konuşmada kardinallere Kilisede bölünmelere izin vermeme çağrısı yaptı.

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