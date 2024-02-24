Papa Franciscus programlarını iptal etti

Vatikan'dan gelen resmi açıklamaya göre, Papa Franciscus'un gribe yakalandığı ve bu sebeple bugünkü planlarını iptal ettiği belirtildi. Gribe bağlı olarak hafif semptomlar yaşayan Papa, tedbir amaçlı olarak gün içinde yapılması planlanan görüşmelerini erteledi. Bu durum, Papa'nın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor.

87 yaşındaki Papa Franciscus, son yıllarda çeşitli sağlık zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. 2023 yılında özellikle dikkat çeken sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kaldı. Mart 2023'te, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa, bir süre tedavi görmüş ve ardından iyileşerek taburcu olmuştu.

Ancak sağlık sorunları bununla sınırlı kalmadı. Haziran 2023'te, Papa'nın 2021'de geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının sonrasında karın bölgesinde oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir kez daha hastaneye yatması gündeme geldi. Bu seferki operasyon laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesini içeriyordu. Operasyonun ardından iyileşen Papa, hastaneden taburcu edilerek normal yaşamına geri dönmüştü.

Papa Franciscus, 2023 yılı içinde grip gibi daha hafif sağlık sorunlarıyla da karşılaştı. Kasım ayında, grip nedeniyle sağlık kontrolleri için Gemelli Hastanesine gitmek zorunda kaldı. Aralık 2023'te ise, Dubai'de gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere planlar yapmıştı ancak grip nedeniyle bu önemli toplantıya katılamamıştı.

Papa'nın sağlık durumu, Vatikan'da ve Katolik dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.