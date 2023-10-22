Papa'dan Gazze çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa ,Gazze'deki ağır insani durumu düşündüğünü ve kilise ile hastanenin vurulmasının kendisine acı verdiğini söyleyerek "Rehineleri serbest bırakın. Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun" dedi.

Papa'dan Gazze çağrısı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa Franciscus, duanın ardından İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmaya dair konuştu.

Papa, İsrail ve Filistin'de yaşananları düşündüğünü belirterek "Çok endişeli ve çok üzgünüm. Acı çeken herkese; rehinelere, yaralılara, hayatını kaybedenlerin yanındayım, onlar için dua ediyorum." dedi.

“DÜNYADAKİ HER SAVAŞ, BİR YENİLGİDİR KARDEŞLERİM DURUN”

Gazze'de yaşananlarla ilgili Papa Franciscus, "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum. Son günlerde Anglikan hastanesi ile Rum Ortodoks cemaatinin kilisesinin vurulmuş olması bana acı veriyor. İnsani yardımların devam etmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair çağrımı bunlar gerçekleşene kadar yineliyorum. Rehineleri serbest bırakın. Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun." diye konuştu.

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