Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Papa Francis Pazar günü "terörizm ve savaş çözüme götürmez" diyerek "İsrail ve Filistin'de barış" çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistinli militanlar arasındaki savaş şiddetlenirken, papa İsrail'deki saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Papa çağrısında, “Savaş bir yenilgidir. Her savaş bir yenilgidir. İsrail ve Filistin'de barış için dua edelim” dedi.