Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı

Hristiyanların ruhani lideri savaş halinde olan Filistin ve İsrail taraflarına barış çağrısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Papa Francis Pazar günü "terörizm ve savaş çözüme götürmez" diyerek "İsrail ve Filistin'de barış" çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistinli militanlar arasındaki savaş şiddetlenirken, papa İsrail'deki saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Papa çağrısında, “Savaş bir yenilgidir. Her savaş bir yenilgidir. İsrail ve Filistin'de barış için dua edelim” dedi.

Geleneksel Angelus duasının ardından kalabalığa seslenen Papa, "İsrail'de olup bitenleri endişe ve acıyla takip ediyorum... Kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Öne Çıkanlar
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Son Haberler
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu Video
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti Ekonomi
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti
Beşiktaş İstanbulspor maçı Spor
Beşiktaş İstanbulspor maçı
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var Gündem
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?