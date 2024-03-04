Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu

Gün olmuyor ki tarikatlar ve mensupları hakkında yeni bir olay gündeme gelmesin. Son olarak paylaşılan Menzil şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp ilgi odağı oldu.
Muhammed Ragıp’ın Türkiye’de cemaatle sarık cüppe yurtdışında gezerken normal kıyafet ile görülmesi dikkat çekti.
Diğer yandan Ragıp’ın kayak merkezinde ortama uyduğunun görülmesi tepki çekti.
Menzil şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp’ın, Türkiye’de cemaatle sarık ve cüppe giyerken, yurtdışında gezerken normal kıyafet giymesi sosyal medyada gündem oldu.
Diğer paylaşımlarında normal kıyafeti dikkat çekti.
Diğer yandan Menzil şeyhinin oğlunun başka paylaşımda resimlerde pahalı ayakkabı giydiği görüldü.
Bu olay sonrasında, “Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere kılık kıyafet devrimi yaptı” yorumu yapıldı.
Yine paylaşımda normal kıyafet giydiği görüldü.
Bir paylaşımda ise sarıklı cübbeli görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.
Sarıklı cübbeli birisiyle kol kola...