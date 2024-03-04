Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu

Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp’ın İngiltere kılık kıyafet devrimi yapması dikkat çekti. Ragıp’ın kayak merkezinde ise ortama uyduğu görüldü.
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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 1

Gün olmuyor ki tarikatlar ve mensupları hakkında yeni bir olay gündeme gelmesin. Son olarak paylaşılan Menzil şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp ilgi odağı oldu.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 2

Muhammed Ragıp’ın Türkiye’de cemaatle sarık cüppe yurtdışında gezerken normal kıyafet ile görülmesi dikkat çekti.

Diğer yandan Ragıp’ın kayak merkezinde ortama uyduğunun görülmesi tepki çekti.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 3

Menzil şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp’ın, Türkiye’de cemaatle sarık ve cüppe giyerken, yurtdışında gezerken normal kıyafet giymesi sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 4

Diğer paylaşımlarında normal kıyafeti dikkat çekti.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 5

Diğer yandan Menzil şeyhinin oğlunun başka paylaşımda resimlerde pahalı ayakkabı giydiği görüldü.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 6

Bu olay sonrasında, “Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere kılık kıyafet devrimi yaptı” yorumu yapıldı.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 7

Yine paylaşımda normal kıyafet giydiği görüldü.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 8

Bir paylaşımda ise sarıklı cübbeli görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 9

Sarıklı cübbeli birisiyle kol kola...

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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 10
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Türkiye'de sarıkla gezen Menzil şeyhinin oğlu İngiltere’de kılık kıyafet devrimi yaptı. Kayak merkezinde ise ortama uydu 11
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