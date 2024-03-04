Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı

2024 YAŞLILIK AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında yaşlılık aylığı ve engelli maaşlarına yapılan zam miktarı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında bu ödemelerde yaklaşık yüzde 50'ye varan bir artışın gerçekleşeceğini duyurulmuştu. Bu zamla birlikte yaşlı ve engelli aylıklarındaki artışlar belli oldu. Peki artışlar ne kadar oldu. 2024 ocak ayı farkları ne zaman yatırılacak?