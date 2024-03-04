Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı

2024 yılında zamlı dul ve yetim maaşlarını hesaplarken, aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:
*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 2.574 TL alan yüzde 25 hisseye sahip bir kişi, 1.268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 3.842 TL'ye yükselecek.
*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 5.511,20 TL alan %50 hisseye sahip bir kişi, 2.714,70 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 8.225,47 TL'ye yükselecek.
*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 7.541,49 TL alan %75 hisseye sahip bir kişi, 3.714,20 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 11.255,67 TL'ye yükselecek.