Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı

Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Dul ve yetim, evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı zammı netleşti. Ödemelerin hangi sırayla verileceği de belli oldu.
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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 1

Yeni yılda asgari ücret ve emekli zamlarının belirlenmesiyle birlikte dul ve yetim maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi ödemelerin de yeniden hesaplamaları tamamlandı. İşte hesaplanan yeni kriterlere göre belirlenen dul ve yetim maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı…

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 2

Ölen kişilerin geride kalan eş ve çocukları için öngörülen destek ödemesi olan dul ve yetim aylığı tutarları ile bu ödemelerin yatırılacağı tarihler inceleniyor. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemeler, yapılan zamlar sonrasında yeniden belirlendi. Emekli maaş zammına bağlı olarak belirlenen dul ve yetim aylığı miktarı değişik kriterlere göre değişiyor.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 3

Yeni dul ve yetim aylıkları, 2024'te emekliye yapılan ek zam ile netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları da ortaya çıktı. Emekli maaşlarına önce yüzde 37,65 zam verildi ardından yüzde 5 artırıldı. tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı toplamda yüzde 49,25'e çıkardı. Dul ve yetim aylıkları, emekli maaşlarındaki zam oranına göre belirleniyor.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 4

Türkiye'de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10.000 TL'nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşı tutarları ise farklılık gösterecek. Eğer kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa, eş yüzde 50'sini alacak ve bir çocuğu varsa çocuk yüzde 25'ini alacak. Bu durumda, 10.000 TL üzerinden hesap yapıldığında eşe yüzde 50 pay düşerse 5.000 TL, çocuğa yüzde 25 pay düşerse 2.500 TL olacak.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 5

2024 yılında zamlı dul ve yetim maaşlarını hesaplarken, aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 2.574 TL alan yüzde 25 hisseye sahip bir kişi, 1.268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 3.842 TL'ye yükselecek.

*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 5.511,20 TL alan %50 hisseye sahip bir kişi, 2.714,70 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 8.225,47 TL'ye yükselecek.

*Temmuz 2023'te ek ödemeler dahil 7.541,49 TL alan %75 hisseye sahip bir kişi, 3.714,20 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 11.255,67 TL'ye yükselecek.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 6

DUL VE YETİM MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarında oluşan aylık farkları, aylıklarını almış oldukları banka veya PTT şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı."

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 7

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı için 1 aylık tutarında, B- Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan;

*Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

*Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

*Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL olarak belirlendi.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 8

DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Eğer bir kadın veya erkek eş vefat ederse, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebiliyor. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetilmiyor

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 9

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Son memur maaşı zammıyla birlikte, evde bakım maaşı da yüzde 49,25 oranında artırıldı. Bu güncelleme ile evde bakım desteği tutarı 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 10

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç temel şart aranmaktadır:

*Gelir Testi: Engelli bireyin toplam geliri, bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda elde edilen ortalama aylık gelir tutarı, net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

*Engelli Raporu: Engelli bireyin, engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli kısmında "Evet" ibaresi bulunması gerekiyor.

*Bakım İhtiyacı: Engelli bireyin, başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç olduğunu belirten bir bakım heyeti raporu gerekiyor.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 11

Evde bakım desteği için başvuru, engelli bireyin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılıyor. Bu müdürlüklerin olmadığı durumlarda başvuruların ise Kaymakamlıklara yapılması gerekiyor.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 12

2024 YAŞLILIK AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında yaşlılık aylığı ve engelli maaşlarına yapılan zam miktarı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında bu ödemelerde yaklaşık yüzde 50'ye varan bir artışın gerçekleşeceğini duyurulmuştu. Bu zamla birlikte yaşlı ve engelli aylıklarındaki artışlar belli oldu. Peki artışlar ne kadar oldu. 2024 ocak ayı farkları ne zaman yatırılacak?

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 13

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının, düşük gelirli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik destek sağlama amacıyla uygulandığını vurguladı. "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz." şeklinde konuştu. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla yaşlılık aylığı 3 bin 504 lira olarak belirlendi.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 14

Ayrıca, 2024 yılında engelli maaşlarında da önemli bir artış gerçekleşti. Bu kapsamda;

*Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 874 liradan 2 bin 797 liraya,

*Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları ise 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 15

ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tarihler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Her ayın başında ödeme takvimi kamuoyuna açıklanırken, 2024 yılı için de bu takvim bakanlık tarafından belirlendi.

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Zamlı maaşlar belli oldu. Bakan açıkladı 16

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre, zamlı ödemeler 15 Mart tarihinden itibaren başlayacak ve ay sonuna kadar tamamlanacak şekilde gerçekleştirilecek. Hak sahipleri 15 Mart tarihinden itibaren sosyal yardım ödemelerini alabilecekler.

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