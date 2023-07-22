Papaz ve Nas krizi ile dolar bilerek yükseltildi. Sonra da "Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanıyoruz" denildi

Rahip Brunson ve ‘Nas’ krizleri ile bilerek yükseltilen dolar kuru seçim sonrası 26 liranın üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan benzinin 34 liraya çıkması sonrası “Avrupa’nın en ucuz benzinlerinden birini kullanıyoruz” dedi. Döviz kurundaki artış sonrası Türkiye'nin Avrupa için en ucuz ülkelerden biri olması kaçınılmaz hale geldi.

Papaz ve Nas krizi ile dolar bilerek yükseltildi. Sonra da "Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanıyoruz" denildi

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Dolar kurunun 26 lirayı görmesi sonrası gelen ÖTV zammını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Avrupa’nın en ucuz benzinlerinden birini kullanıyoruz” demişti. Erdoğan’ın açıklaması sonrası akıllara dolar kurunda geçmiş dönemlerde yaşanan sert yükselişler geldi.

RAHİP BRUNSON KRİZİ DOLARI 7 LİRAYA ÇIKARTTI

ABD’li rahip Brunson’ın casusluk suçlaması ile tutuklanması sonrası Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde büyük gerilim yaşanmıştı. Dönemim ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye sert ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Brunson’ın serbest bırakılmayacağını söylemişti. Dolar kuru, krizin çıktığı ilk 1 haftada 7 liraya kadar yükselmişti.

Tarihler 2018 yılının ekim ayını gösterdiğinde ise Rahip Brunson serbest bırakıldı ve ülkesine döndü. Brunson’ın serbest kalması sonrası dolar 5 liraya kadar düştü. O dönem yaklaşık 6 ay boyunca 5.2 ila 5.6 TL'den işlem gördü.

ERDOĞAN “NAS” DEDİ DOLAR 20 LİRAYI GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı ‘düşük faiz’ politikası Türkiye’yi 21 ay boyunca yüksek dolar kuru ile baş başa bıraktı. Erdoğan’ın ‘Nas’ olarak tanımladığı politika nedeniyle faizler yüzde 8,5 seviyesine kadar düşmüştü. Erdoğan’ın 2012 yılında söylediği Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” sözleri sonrası dolar kuru 17 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın her faiz artışında yükselen dolar kuru 20 liranın üzerine çıktı. Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ise "Ben olduğum sürece faiz artmayacak" demişti.

Öte yandan bazı uzmanlar Rahip Brunson ve ‘Nas’ krizleri ile dolar kurunun bilerek yükseltildiğini düşünüyordu.

ERDOĞAN’IN ‘NAS’I SEÇİM SONRASI BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı düşük faiz politikası seçim sonrası sonra erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in gelmesi sonrası Merkez Bankası ilk kararında faizi yüzde 15’e çekti. Merkez Bankası son toplantıda ise faizi yüzde 17,5’e yükseltti. Faiz kararları piyasa beklentilerinin altında kalırken dolar kuru ise 26 liranın üzerine çıkarken euro ise tarihinde ilk kez 30 lirayı gördü.

DOLAR FIRLADI ZAM FURYASI BAŞLADI

Dolar kurunun 26 lirayı aşması sonrası AKP iktidarı büyük bir zam furyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararlar ile başta benzin ve doğalgaz olmak üzere çok sayıda kalemde ÖTV ve KDV arttı. Ayrıca Meclis’te kabul edilen torba yasa ile ek vergiler getirildi.

BENZİN ZAMMINI SAVUNAN ERDOĞAN “AVRUPA’NIN EN UCUZ BENZİNLERİNDEN BİRİNİ KULLANIYORUZ” DEDİ

Benzin fiyatının 34 lirayı geçmesi sonrası vatandaşlardan sert tepkiler geldi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan benzine yapılan ÖTV zammını savunarak çarpıcı sözler söyledi. Erdoğan, Körfez ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Avrupa’da en ucuz benzini kullanan ülkelerden biri olduğunu savundu. Erdoğan’ın bu sözleri Türkiye’nin Avrupa’da en pahalı benzini kullanan ülkelerden biri olduğu gerçeğini değiştirmedi.

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