Para bulmak için Arapları gezen Mehmet Şimşek bu defa da Hindistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Para bulmak için Arapları gezen Mehmet Şimşek bu defa da Hindistan'a gidiyor

Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak

3 ÜLKEYE DAHA GİTMİŞTİ

Diğer yandan Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile beraber haziran ayının sonlarında bir günlük çalışma ziyareti için BAE'nın başkenti Abu Dabi’ye gitmişti.

Kısa bir süre sonra da bu ayın başlarında yine Yılmaz ve Şimşek Katar’a gitmiş; birkaç gün sonra da Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından ekonomi yönetimini değiştirmiş ve faiz politikasında da U dönüşünü kabul ettiğini ilan etmişti.

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