Paraları gizli dolaba zulalamışlar. MHP'li Alanya Belediyesi'nde para sayma görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekilen para sayma görüntülerinin tartışmaları ve adli süreci devam ederken yeni bir para sayma görüntüsü de bu kez Milliyetçi Hareket Partisi yönetimindeki Alanya Belediyesi’nden geldi.

Sözcü TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu habere göre; MHP’li Alanya Belediyesi’nin binasında para sayma görüntüsü ortaya çıktı.

İMAR YOLSUZLUĞUNDAN YARGILANIYORLAR

Videoda Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan ve danışmanı Tamer Telli’nin belediye binasındaki bir dinlenme odasında dolaptan çıkardıkları paraları saydıkları görüldü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise yayınlanan görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yücel ve 9 yöneticinin ise imar yolsuzluğundan yargılandığı dava devam ediyor.