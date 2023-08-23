Paranın gözü kör olsun. Trabzonlu esnaf tüm Arapları Trabzon’a davet etti

Trabzon, doğa ve kültür turizminde önemli bir merkez olmaya devam ediyor.

Paranın gözü kör olsun. Trabzonlu esnaf tüm Arapları Trabzon’a davet etti

Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barındıran şehir, yaz sezonunda Arap turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye’yi ucuz buluyorlar

Yasa dışı göç sorunu Türkiye’de gündemin başına otururken, ekonomik kriz sebebiyle Türkiye’yi ucuz bulan Arap turistler, ülkenin her köşesine kalabalık gruplar halinde gezi düzenliyor. Trabzon ise bu gezilerin en popüler duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Trabzonlu esnaftan davet

Trabzon Ortahisar, Akçalı’da bulunan bir markete giren Arap turiste Trabzonlu esnafın tüm Arapları Trabzon’a davet ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoda market sahibi “Tüm Suudi Arabistan’a ikram” demesi gözlerden kaçmadı. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

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