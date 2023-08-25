Trabzon Havalimanı'nda en fazla uçuş yapılan ülkeler belli oldu Türkiye'nin nereye gittiği de böylece ortaya çıktı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'na en çok hangi ülkelerden uçuş yapıldığını ve yolcu geldiğini açıkladı. Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Trabzon havalimanına yapılan uçuşların büyük bölümü Arap ülkelerinden gerçekleşti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle son birkaç yıldır Türkiye'ye daha az gelen Araplar, 20 Haziran 2022'de Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla, Trabzon'a adeta akın etti.

ARAPLAR TRABZON'A AKIN ETTİ

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Trabzon Havalimanı'na 12 ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarda en çok uçuş Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Bin 116 uçuş sadece Suudi Arabistan’dan yapıldı. Bu sayı, Trabzon Havalimanı'na yapılan tüm uçuşların önemli bir kısmını oluşturuyor.

Trabzon Havalimanı'na yurt dışından yapılan 3 bin 909 uçuştan bin 166 tanesi Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Yaz ayları için gözlerine Trabzon'u kestiren Araplar, TL'de yaşanan değer kaybının da etkisiyle soluğu Trabzon'da aldı. Bu yıl Trabzon’a gelen turistlerin büyük bölümünü Suudi Arabistan vatandaşları oluşturdu.

Suudi Araplarının yanı sıra, Trabzon diğer Arap ülkelerinde de rağbet gördü. Suudi Arabistan bin 166 uçuşla lider konumdayken, onu 598 uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri ve 521 uçuşla Kuveyt izledi. Umman'dan 488, Ürdün'den ise 352 uçuşun yapıldığı Trabzon'a, Almanya'dan 260 uçuş gerçekleştirildi.

EN ÇOK UÇUŞ ARAP ÜLKELERİNDEN

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre Trabzon'a yapılan uçuşlar şöyle: