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Parası biten tüketici kredisine yaslandı. 1 trilyon 50 milyarı aştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 71 milyar 923 milyon lira artarak 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liraya çıktı. Parası biten ise bankada soluğu aldı, tüketici kredileri 1 trilyon 50 milyar lirayı aştı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:37
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Parası biten tüketici kredisine yaslandı. 1 trilyon 50 milyarı aştı

Parası biten tüketici kredisine yaslandı. 1 trilyon 50 milyarı aştı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Aralık itibarıyla 71 milyar 923 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liradan 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 99 milyar 637 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 732 milyar 517 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLER HER HAFTA ARTIYOR

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Aralık itibarıyla 8 milyar 642 milyon lira artışla 1 trilyon 50 milyar 36 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 357 milyar 571 milyon lirası konut, 44 milyar 511 milyon lirası taşıt ve 647 milyar 953 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 749 milyon lira artarak 958 milyar 844 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 yükselerek 406 milyar 160 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 200 milyar 506 milyon lirası taksitli, 205 milyar 654 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 519 milyon lira azalarak 160 milyar 926 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 137 milyar 558 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 1 milyar 832 milyon lira artarak 1 trilyon 589 milyar 977 milyon lira oldu.

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