Parası biten aynı çareye başvurdu. Bir haftada dev artış

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 41,6 milyar lira artarak 6,8 trilyon liraya yükseldi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Ekim itibarıyla 41 milyar 634 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liradan 6 trilyon 887 milyar 625 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 96 milyar 901 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 292 milyar 649 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 976 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Ekim itibarıyla 8 milyar 967 milyon lira artışla 976 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 290 milyon lirası konut, 32 milyar 785 milyon lirası taşıt ve 588 milyar 120 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 558 milyon lira azalarak 886 milyar 567 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 353 milyar 816 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 159 milyar 820 milyon lirası taksitli, 193 milyar 996 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 182 milyon lira artarak 161 milyar 82 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 134 milyar 123 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 826 milyon lira artarak 1 trilyon 457 milyar 531 milyon lira oldu.