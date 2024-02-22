Parası olan oraya yatırdı

ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre (TTEA) tasarruf sahipliği tekrar yükselerek, yüzde 23.3'e çıktı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini gözlemlemek maksadıyla 2011'den bu yana IPSOS işbirliğiyle gerçekleştirdiği TTEA'nın 2023'ün dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği yüzde 23,3 oldu.

Böylece araştırmanın başladığı 2011'den beri tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu. Dördüncü çeyrekte çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği yüzde 19'la yerinde sayarken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği 5 puan artarak, yüzde 29'a yükseldi.

EN BÜYÜK GEREKÇE 'GELECEĞE YATIRIM'

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte de yüzde 69'la geçen çeyrekle benzer seviyede seyretti. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 3 puan artışla yüzde 74'e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 61'e düştü.

Tasarrufu olanların tasarruf gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" 6 puan artışla son çeyrekte 62'ye yükselerek yine ilk sırada yerini alırken, "çocuklarım için" diyenler ise yüzde 17'yle ikinci sırada yer aldı. Tasarrufu olmayanlar için yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38,5'ten 40,8'e yükseldi.

EN ÇOK YASTIK ALTI ALTIN VE NAKİT TERCİH EDİLDİ

Tasarruf yapanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit (TL+döviz) son çeyrekte yüzde 26'yla birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16'yla ikinci sırada yer aldı.

Hisse senetleri 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana yükselişini sürdürürken, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir yükselişle yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

Yine erkekler, hisse senedini kadınlara oranla daha fazla tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında neredeyse aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi. 2023 dördüncü çeyreğinde kadınların erkeklere nazaran daha çok tercih ettiği tasarruf araçları 5 puan farkla yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve 6 puan farkla vadesiz hesap oldu.

Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise 9 puan farkla hisse senedi ve borsa ve 7 puan farkla döviz vadeli hesap olarak kayda geçti. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme yüzdesi yüzde 8 olurken, bu oran TL vadeli hesapta yüzde 6 oldu. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6'dan yüzde 4'e geriledi.