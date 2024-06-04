Bir ayının soğuk çay içtiği anlar izleyenleri güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Görüntülerde, bir ayının bulduğu soğuk çay şişesini büyük bir keyifle kafasına diktiği anlar yer alıyor. Doğal yaşamda böyle sıra dışı bir anın kaydedilmesi, izleyenlerin ilgisini çekti ve kısa sürede viral oldu.

Videoda, ayının soğuk çay şişesini bulduktan sonra hiç tereddüt etmeden şişeyi ağzına götürüp içmeye başladığı görülüyor. Soğuk çaydan büyük bir yudum alan ayı, adeta bir insan gibi davranarak izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Bu sevimli anlar, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.