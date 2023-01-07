Ronaldo için transfer itirafı: Parayı tercih etti

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Portekiz'e yıldıza Al Nassr'a transferinden önce teklifte bulunduğunu söyledi.

Alves, "Ronaldo'ya Manchester United'daki maaşı ile aynı rakamı teklif ettik. Sözleşmesi 2 yıl olacaktı. 6-7 kez menajeri Jorge Mendes ile konuştum. Ama Al Nassr'ın teklifi 20 kat daha büyüktü" ifadelerini kullandı.

Alves, açıklamalarını, "Kabul etmeyeceğini bilerek teklifte bulundum. Sanırım, bunu dememem gerektiğini düşündüm. En iyi oyuncuları aramalıyız" diye tamamladı.

Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi dışında çeşitli ülkelerden teklifler aldığını ve bunların arasında Brezilya'nın da bulunduğunu söylemişti.