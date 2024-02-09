Parfümün vücutta nerelere sıkılması nerelere sıkılmaması gerekiyor? Dikkat edilmezse sağlığa büyük zararları oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Parfümün vücutta nerelere sıkılması nerelere sıkılmaması gerekiyor? Dikkat edilmezse sağlığa büyük zararları oluyor
Parfüm, günlük yaşamda sıkça kullandığımız bir ürün, ancak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Peki, parfümün vücutta nerelere sıkılması nerelere sıkılmaması gerekiyor? Detaylar haberimizde...

Boyun bölgesine parfüm sıkmak, tiroid bezlerinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Tiroid hormonları yeterli miktarda salgılanmadığında, metabolizma yavaşlar ve kilo artışı görülür.

Kilo fazlalığı, özellikle göz, karın ve bacak bölgelerinde belirginleşir.

Parfüm kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Parfümü boğazınıza değil, kulak arkası, bilek veya kıyafetlerinize sıkmalısınız.

Parfüm, boğazınıza geldiğinde, tiroid bezlerinize zarar verebilir. Tiroid hormonu eksikliği, vücudunuzda ödem oluşmasına ve kilo almanıza neden olur. Kilo vermek isteyenler, önce tiroid hormonu seviyelerini ölçtürmelidir. Bunun için TSH adlı bir test yapılır.

Parfümü direkt cilde değil, kumaşa sıkmalısınız. Ayrıca, parfümün içindeki maddeleri de kontrol etmelisiniz.

Parfümü güneş görmeyen yerlere sıkın. Yüzünüz ve boynunuz, güneş ışığına maruz kalan bölgelerdir. Bu yüzden, dışarı çıkacağınız zaman, bu bölgelere parfüm sıkmayın.

Tiroid hastalığı olanlar, magnezyum takviyesi almalıdır.

Çinko eksikliği, tiroid hormonlarının düzeyini %30 oranında düşürebilir.

Selenyum eksikliği, üreme sağlığı ve tiroid bezi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

İyot, tiroid hormonlarının yapımında önemli bir rol oynar. İyot ihtiyacı karşılanmadığında, tiroid hormonları azalır ve sağlık problemleri ortaya çıkar.

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