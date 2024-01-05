Paribu kendi alanında vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020 - 2021 - 2022 vergilendirme dönemlerine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini değerlendirerek, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini 3 Ocak 2024 tarihinde kamuoyuna duyurdu.

Bilgilere göre Paribu, 2021 senesinde ödediği 700.339.549,69 TL’lik kurumlar vergisi ile kendi alanında zirvede yer aldı.

Paribu’nun 2019 - 2023 yılları arasında ödediği toplam vergi miktarı ise 180 milyon doların üzerinde bulunuyordu.

2021 senesinin en fazla kurumlar vergisi beyan eden 100 mükellefi arasında 23. sırada yer alarak finans alanında hizmet veren şirketler içinde de ilk 10’da yer alıyor.

Paribu aynı zamanda 2023 senesinde 500 milyon TL ödenmiş sermayesi ile kendi sektöründe ödenmiş sermayesi en yüksek olan şirket konumda bulunuyor.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, konuyla ilgili açıklamada bulundu: “Paribu, kurulduğu ilk günden bu yana, her konuda sektörde öncülük etmeye devam ediyor. Sektöre ve topluma fayda üretme odaklı yaptığımız çalışmalar, ödenmiş sermayemiz ve bugüne dek ödediğimiz vergiler de bunun en büyük göstergesi. Her zaman doğru ve şeffaf şekilde hareket ettik. 6 milyonu aşkın kullanıcımızın da güveniyle değerlerimize ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak elde ettiğimiz başarılarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.