Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı
Euro Bölgesi enflasyonda düşüşü yakaladı. Dünyada uzun zamandır büyük sorun haline gelen enflasyon merkez bankalarının kararları ile ivme kaybı yaşıyor.

Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkılaşma politikasının işe yaradığını gösteriyor.

Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,4 açıklanmıştı. Bu ay enflasyon geçtiğimiz ayın üzerinde açıklanmış olsa da piyasa beklentisinin altında seyrediyor.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Yüzde 4 ile hizmetler 2. sırada yer alırken, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası sıkılaşma adımlarını sürdürerek enflasyonu bastırmaya çalışıyor.

Avrupa Merkez Bankası faizleri 4,50 seviyesinde tutmuştu. Gelecek toplantılarda nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

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