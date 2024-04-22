Paris’e giden Türk genci Ümit Özdağ'a mesaj yolladı. '2 tane getirdim gerisi sende'

Kaynak: Haber Merkezi
Paris’e giden Türk genci Ümit Özdağ'a mesaj yolladı. '2 tane getirdim gerisi sende'
Sosyal medyada Paris’e giderek video paylaşan bir gencin Ümit Özdağ’a seslenişi viral oldu.

Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri kaçak Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar. Özellikle son zamanlarda artış sayılarında artış gösterdi.

AKP iktidarının açık kapı politikası ve olmayan göç politikası Türkiye’yi yol gçen hanına çevirdi. Her gün bir Suriyeli’nin, Afgan'ın vukuatları basın gündemine geliyor.

İktidar SuriyelilerTürkiye’de kalmasını desteklerken muhalefet yabancıları ve kaçakları göndermenin peşinde.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kaçakların Türkiye’den toplatılıp gönderilmesi için birçok çalışma yapıyor. Hatta gündem olan açıklamasında bir Zafer Turizm kuracağını ve Suriyelileri göndereceğini söylemişti.

Sosyal medya bir gencin videosu ise viral oldu.Türkiye’den Paris’e gittiğini belirten genç yanında iki yabancıyı getirdiği söyledi. Birinin Afgan birinin ise Suriyeli olduğunu belirtti.

Devamında genç Ümit Özdağ’a seslenerek, “Ümit Hocam ben Paris'e gelirken ki tane getirdim, gerisi sende” dedi.

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“VATANINA DÖNECEKSİN”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özdağ ile bir gencin konuşması gündem oldu.

Suriyeki bir genç "Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Kampanyanız bu mu?" diye sordu.

Özdağ ise, "Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak sen vatanına döneceksin" şeklinde yanıt verdi.

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