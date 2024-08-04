Paris'te treni kaçıran millileri açıkladı

Şüphesiz ki, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek bile büyük başarı olsa da, oyunların genel geçerli bir kuralı var ki, oda madalyaya erişmektir…

Katılmak güzel, ama madalya kazanmak çok çok daha güzel…

54 kadın, 47 erkek sporcuyla katıldığımız Paris Olimpiyatlar’ın da gerçekten bir çok branşta sporcularımızın birbirinden kıymetli müsabakalarını izledik…

Sporcularımızın bir kısmıyla mutlu olduk, bir diğer kısmıyla üzüldük…

Neden üzüldük?

Madalya ya rahatlıkla erişebileceğimiz bir çok kritik maçı yarı final ve final sendromu sebepleriyle kaybettik…

Judo artı 78 kilomuz Kayra Özdemir mesela…

Kesinlikle madalya alabilecek bir sporcumuzdu, ama sıfır çekti…

Yine Judoda Salih Yılmaz’ın madalyası avuçlarımızın arasında kayıp gitti…

Judoda takım karşılaşmalarında Kore’ye 4-1 mağlup olmamız, madalya ümidimiz olan Vedat Albayrak ve Michael Zhang’ın minderde hiç bir varlık gösterememeleri, Okçulukta Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz ve Berra Gökkır ikilisinin takım karşılaşmasında çeyrek finalde ki motivasyonsuzlukları ülkemizi madalyadan etti…

Judo karma takım karşılaşmalarında sporcularımızın gereken performansı müsabakalara yansımaması sonucunda da Kore’ye 4-1 kaybettik…

Atıcılıkta ise Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan ikilisinin şanssızlığı altını kaybetmemize neden oldu…

2020 Tokyo Olimpiyatlarının şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin çeyrek finalde Taylandlı rakibi karşısında zor durumlara düşmesinin ardından, oyunlara veda etmesi, açık konuşmak gerekirse “dramatik” oldu…

Atletizm kadınlar üç adım atlama branşında yarışan sporcumuz Tuğba Danışmaz 13.97'lik derecesiyle elemeleri 16’ıncı sırada tamamladı ve finale kalmayı başaramadı…

TREN KAÇTI

Atletizm’de 20 kilometre yarışan yürüyüşçülerimizin elemelerde bitiş çizgilerine son sırada gelmelerine, 100 metre sprinterimiz Kayhan Özer 9:89’la Paris’e gelmesi, oyunlarda 10:34’te kalması nasıl açıklanmalı?

Hem Tuba hem de Kayhan Olimpiyat kota derecelerini oyunlarda yapabilselerdi finale kalacaklardı…

Ama olmadı…

Cimnastikte Adem Asil 5. Olurken, Atıcılıkta ise Sena Can 27. oldu ve oyunlara veda etti.

Yelkende ise Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü gün genel sıralama yarışlarını 17’nci tamamladı.

METE VE BUSENAZ’A ÇOK ÜZÜLDÜK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın boks branşında madalya, daha ötesi altın madalya beklediğimiz Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti…

Sadece biz değil, dünya şaşırdı Busenaz gibi bir sporcunun oyunlara erken veda etmesine…

Bir başka erken veda ise Mete Gazoz’dan geldi…

2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde Mete Gazoz, Güney Koreli rakibi Kim Woo-Jin'e yenildi ve oyunlara erken veda eden sporcular kervanına katıldı…

Busenaz gibi…

Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalinde Koreli rakibi Kim Woojin ile karşılaştı, ilk seti 28-25 kazanarak öne geçti, ancak, Kim Woojin ikinci seti 29-28, üçüncü seti ise 29-26 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi…

Dolayısıyla Mete’yi motivasyon olarak geride bırakan Koreli, finale kaldı ve finalde de ABD’li sporcuyu mağlup ederek şampiyon oldu…

Tokyo Olimpiyatlarının “altın” çocukları, Paris’te hayal kırıklığımızın baş mimarları oldular.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Okçuluk branşında mücadele eden sporcumuz Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki maçını kaybetti ve elendi…

Dünyanın sayılı okçularından ABD’li Ellison’a kaybeden Ulaş Berkim Tümer’de Paris’e veda eden sporcularımızdan oldu.

HATİCE, ESRA VE BUSE NAZ’LA SEVİNDİK

Olimpiyatlardaki yüz akı branşımız kadınlar boks…

Erkekler boksta yerlerde gezerken, kadın boksta ise göklerdeyiz…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 mağlup eden son olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcumuz adını yarı finale yazdırdı.

Bugün gündüz seansında Esra Yıldız Kahraman ringe çıktı…

Başarılı sporcumuz Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı ve ringden 4-1’lik bir galibiyetle ayrılarak yarıfinali gördü…

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman’ın hedefi 7 Ağustos Çarşamba günü Tayvanlı Lin Yu Ting’i geçip finali görmek olacak…

Esra, inatçı ve dövüşken bir boksör, Tayvan boksörü rahat geçeceğini düşünüyorum…

Ve Hatice Akbaş…

Bugün akşam seansında Güney Koreli Im Ae-Ji’yi yenerek finale yükselen Hatice Akbaş, tarih yazmaya devam ediyor…

Karşılaşmanın ilk raundunu 3-2, ikinci raundunu da 4-1 kazanan Malatyalı Hatice Akbaş, finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı…

Maçtan sonra sıcağı sıcağına yaptığı konuşmada da hedefinin altın olduğunu söyledi…

Hatice gibi istikrarlı bir sporcuya da altın çok yakışır.

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KUZEY TUNÇELLİ

Belki madalya alamadı, ama 16 yaşında tarihe geçmeyi başardı…

Kim mi?

Tabii ki, “Kuzey Tunçelli” diye ağzı süt kokan bir çocuk!

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, müthiş bir performansla 1500 metre serbestte final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamladı ve oyunları 5. sırada bitirdi…

Şunun altını çizmekte yarar var; 16 yaşındaki bu çocuk, Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve akıllı olanını severim” düsturundan ayrılmaz ise bu ülkeye yüzme branşında çok madalyalar kazandırır.

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Bizi ilgilendiren günün son yarışmacısı ise Buse Savaşkan oldu…

Kadınlar yüksek atlamada final müsabakalarında ülkemizi temsil eden Buse, elemelerdeki 1.92 metrelik derecesiyle finale kalarak göğsümüzü kabartmıştı…

Ancak, finallerde aynı başarıyı gösteremeyen Buse Savaşkan, 1.86 ile oyunları 10’uncu olarak tamamladı.