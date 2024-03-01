Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Yangın merkeze bağlı Tophane Mahallesi, Sinanpaşa Sokak’ta saat 13.00 saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, park halinde olan otomobilden henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten ötürü alevler çıkmaya başladı. O sırada civarda olan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine ihbar etti.

İhbarın üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 otomobil de kullanılamaz duruma geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.