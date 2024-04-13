Park halindeki araç yandı. Alevler yan binaya sıçradı

Kaynak: İHA
Park halindeki araç yandı. Alevler yan binaya sıçradı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüste henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüsteki yangın yan binayı da tutuşturdu.

Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bir evin önünde park halindeki 48 AEL 608 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

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Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen yangın evin ikinci katına sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangında tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Evde maddi hasara sebep olan olay üzerine ekipler, inceleme başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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